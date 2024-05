F1 Gp Miami, Verstappen vince gara Sprint davanti a Leclerc e Perez

(Adnkronos) – Max Verstappen si aggiudica anche la gara Sprint del Gp di Miami di F1, la nona gara sprint sulle 14 disputate. Il pilota della Red Bull, partito dalla pole position e rimasto in testa dall'inizio alla fine della gara, si è imposto sulla Ferrari di Charles Leclerc e sul compagno di squadra Sergio Perez a completare il podio. Ottimo quarto posto per la Racing Bulls di Daniel Ricciardo che precede l'altra rossa di Carlos Sainz, quinto. Oscar Piastri con la McLaren chiude sesto davanti a Niko Hulkenberg e alla Mercedes di Lewis Hamilton, ottavo. Ritiro per la McLaren di Norris. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)