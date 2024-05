Campobasso/ Nuova opera di street art nel centro cittadino

E’ certamente un bel colpo d’occhio, l’opera di street art appena realizzata aCampobasso.

Si tratta della scalinata di via Zara, tra via Muricchio e via Genova, realizzata sfruttando i soli frontalini della gradinata. Il disegno raffigura la sagoma del Castello Monforte su un cielo azzurro, con la prevalenza dei colori rosso e blu, simbolo della nostra città.

“L’intervento è stato realizzato nell’ambito di un progetto di ‘Amministrazione condivisa’ del Comune di Campobasso, in collaborazione l’associazione Malatesta Associati, ad opera dell’artista Davide Smake– scrive su Facebook l’assessore comunale, Simone Cretella.

E’ una iniziativa che si aggiunge al progetto di valorizzazione della scalinata “Se è di tutti è anche mio”, avviato nel 2021 in collaborazione con l’Anffas Campobasso e che ha visto la risistemazione del verde nelle aiuole, la ritinteggiatura delle balaustre e la ripulitura e sistemazione delle pareti in pietra. Il progetto di street art proseguirà nei prossimi giorni con una nuova ed ulteriore opera murale di grande effetto, che sarà realizzata in pieno centro cittadino”.