Termoli, dipendente Suap aggredito: gravissimo episodio, la solidarietà dell’Ordine degli Architetti di Campobasso

Il Presidente Alessandro Izzi e il Consiglio dell’Ordine degli Architetti della provincia di Campobasso esprimono solidarietà e vicinanza al collega, dipendente, del Servizio Unico di Attività Produttive (Suap) che nella giornata di giovedì è stato vittima di una violenta aggressione da parte di un imprenditore del settore della ristorazione, in seguito ad una accesa discussione riguardante il mancato rinnovo del permesso per un gazebo. Lo sgradevole episodio, che ha richiesto l’intervento dell’ambulanza e delle Forze dell’ordine, è accaduto negli uffici comunali di via Madonna delle Grazie a Termoli.

“Abbiamo appreso con rammarico e sgomento dell’aggressione subita dal nostro collega che, tra l’altro, è anche un consigliere del nostro Ordine provinciale – commenta Alessandro Izzi – una violenza ingiustificata ed ingiustificabile che condanniamo fermamente – ha continuato il Presidente Izzi – episodio purtroppo non isolato ai danni dei nostri colleghi che lavorano negli uffici pubblici, l’Ordine esprime solidarietà e vicinanza al collega e Consigliere vittima della brutale aggressione augurandogli un presto e sereno rientro alle quotidiane attività”.