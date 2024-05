Calcio/ Campobasso, Pergolizzi non è più il tecnico dei rossoblù

Pergolizzi e il Campobasso, si separano: la notizia giunta intorno alle 12 di oggi è arrivata all’ improvviso, nessuno infatti immaginava tutto ciò, tra le due parti si è arrivati alla risoluzione unanime del contratto.

Domenica contro il Carpi la squadra sarà guidata da Giovanni Piccirilli. Dispiace per Pergolizzi, che ci aveva portato in serie C.

Facciamo al mister i nostri migliori auguri per il suo futuro, aspettando il nome del nuovo tecnico rossoblù che disputerà il torneo di serie C.

Arnaldo Angiolillo