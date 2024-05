Sport/ Campionati universitari, De Benedittis: “In bocca a lupo a tutti i partecipanti”

“In bocca a lupo a tutti i giovani atleti giunti da ogni parte d’Italia che, da domani e fino al 26 maggio, gareggeranno nelle varie discipline dei Campionati nazionali universitari Molise 2024. Complimenti sinceri all’Unimol e al CUS Molise per l’organizzazione di un evento, motivo d’orgoglio per la città e la regione, che regala una vetrina davvero importante al nostro territorio. Sono queste le manifestazioni che andremo sempre più a promuovere e valorizzare, perché cultura, sport e turismo sono essenziali per la crescita del Capoluogo”.

È quanto dichiara il candidato sindaco del centrodestra Aldo De Benedittis a poche ore dalla cerimonia di inaugurazione dei CNU presso l’Aula Magna dell’Università del Molise.