Pettoranello del Molise: aperte le iscrizioni alla prima edizione dello Slalom

Slalom di Pettoranello, aperte le iscrizioni alla prima edizione della corsa. Si riaccendono i motori nella provincia di Isernia. Grazie alla sinergia tra Aci Molise, l’associazione Asd Molise Sport del Presidente Pino Fanelli e l’Amministrazione Comunale di Pettoranello del Molise, è in rampa di lancio lo slalom di Pettoranello che spegne la sua prima candelina.

Un’iniziativa volta a promuovere i motori in tutta la regione e non solo a Campobasso. La manifestazione è in calendario i prossimi 15 e 16 giugno su un percorso misto veloce che metterà a dura prova tutti i partecipanti. La macchina organizzativa è a lavoro già da diverse settimane e in sinergia con il comune di Pettoranello del Molise sta mettendo su un evento di grande spessore non solo tecnico.

La gara si svolgerà sulla Ex Strada statale 17 da Località Pantaniello Zona Industriale di Pettoranello del Molise a ridosso del centro abitato del paese con un percorso di 2 chilometri e 830 metri e 14 barriere di rallentamento nei quali non si dovranno commettere errori per arrivare sul gradino più alto del podio. Nella giornata di oggi si apriranno le iscrizioni e sarà possibile fare la preiscrizione entrando nell’area riservata del sito ufficiale di Aci Sport. Lo slalom di Pettoranello del Molise attirerà sicuramente l’attenzione di appassionati e curiosi oltre che di piloti provenienti da tutta la regione e non solo. L’evento rappresenta sicuramente un punto di partenza per costruire qualcosa di ancora più importante nei prossimi anni con l’obiettivo di regalare al territorio molisano un grande spettacolo.