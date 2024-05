Campobasso/ Intervento di sicurezza dei vigili del fuoco in città

E’ stato un intervento abbastanza lungo, quello effettuato nel pomeriggio di ieri, dai Vigili del Fuoco di Campobasso, intervenuti in Via Conte Rosso, pare per potare rami e parte di un grosso albero, che interferiva con i fili della linea elettrica, creando una situazione di potenziale pericolosità pubblica.

foto SM

Intervenuti con due grandi automezzi, hanno potuto operare in tutta sicurezza, mentre personale della polizia locale provvedeva a regolare il flusso automobilistico; anche in questo caso nessun disguido particolare e tutto è proceduto in maniera ordinata.

(s.m.)