Varie ed eventuali/Elezioni, passione per la politica e un mondo che cambia

Pietro Colagiovanni

Sin da ragazzo ho avuto una forte passione per la politica. Credevo sempre di aver capito tutto, di

stare dalla parte del giusto, della verità e mi accaloravo, mi impegnavo per far prevalere la mia idea.

Col passare del tempo, però, specie guardando lo spettacolo che si parava davanti mi sono accorto

che, purtroppo, si tratta solo di una pia illusione. La politica oggi non mi appassiona più e di questo

sono sostanzialmente felice. Resta però il giudizio, la voglia di capire le dinamiche di un’attività che

incide, spesso in maniera decisiva e comunque in modo continuo sulla vita di ciascuno di noi. E’ un

periodo di elezioni, europee e locali, e qualche riflessione, qualche sollecitazione comunque mi è

sopraggiunta. La prima riguarda i due piani politici nei quali saremo impegnati, quello

sovranazionale e quello locale. A mio avviso la logica del primo è completamente diversa da quella

de secondo e ritengo il primo più una sacra rappresentazione, una sorto liturgia piuttosto che un

sistema per dare un indirizzo e una direzione ad un accrocchio sovranazionale come è l’attuale

Unione Europea. Un discorso che non riguarda solo l’Unione Europea ma l’intero panorama politico

internazionale. Faccio un esempio per capire cosa voglio dire. Donald Trump, possibile nuovo

presidente degli Stati Uniti, è sempre stato avverso alla guerra in Ucraina e alla fornitura di armi

agli ucraini. Tanto da far eleggere un suo fedelissimo, Mike Johnson alla presidenza della Camera

stelle e strisce. Lo speaker Johnson, (così si chiama negli Usa il presidente della Camera)

conseguentemente e diligentemente ha bloccato in modo zelante e inequivoco qualsiasi proposta di

legge che potesse fornire armi agli ucraini Poi dopo mesi di pressioni internazionali, appelli di

Zelensky, degli europei, della stampa, di tutti Johnson, sino ad allora assolutamente impermeabile a

qualsiasi condizionamento e senza che la sua posizione potesse essere messa a rischio da qualsiasi

voto parlamentare, in sole 24ore cambia idea. E in due giorni il Parlamento americano approva un

pacchetto di aiuti all’Ucraina di proporzioni gigantesche, 61 miliardi di dollari molto di più di

quanto in due anni abbiano sinora speso dagli Usa per sostenere Kiev. Non solo. Nella legge

lampo del Parlamento Usa oltre ai 61 miliardi per l’Ucraina ci sono anche 21 miliardi di armi per

Israele e 8/10 (non ricordo bene) per Taiwan. Donald Trump il giorno dopo non solo non

disconosce l’operato di Johnson ma in una dichiarazione pubblica precisa che l’aiuto al popolo

ucraino è assolutamente “irrinunciabile”. Considerato il livello dei soggetti e la numerosità degli

stessi è da scartare un’epidemia di schizofrenia, tra l’altro malattia mentale sinora considerata non

contagiosa. E allora? Mi sono ricordato di qualcuno con cui avevo parlato e che aveva partecipato

ad alcuni reality Tv. Ristoranti, alberghi non ricordo. Ebbene questa persona mi disse che, a dispetto

del reality, di realtà in questi programmi c’è poco o niente. E’ tutto meticolosamente organizzato,

pianificato e definito dalla produzione e lo stesso personaggio famoso che conduce lo show non fa

che obbedire pedissequamente alle direttive della produzione. Sono convinto che la politica

internazionale nei paesi democratici sia un gigantesco reality show e della vicenda Trump/Johnson

ha solo rafforzato la mia convinzione . Le elezioni sono una parte importante di questo reality ma

non incidono sulla sua trama che è decisa altrove. Bello sarebbe allora, forse opportuno credo

addirittura indispensabile capire chi sono i produttori, capire dove vivono e soprattutto comprendere

quali regole seguono, magari per definire insieme con loro una democratica condivisione delle

stesse. Diverso invece è il discorso per le elezioni locali. Qui il rito democratico può avere ancora

un senso a patto che si usi un metro di selezione per i tanti candidati che affollano le liste E io

penso che sia quella cosa che avevo da giovane e che oggi non ho più: la passione. Quando c’è la

passione (e possibilmente anche un po’ di competenza) si può essere davvero utili alla propria

comunità locale. E qualche candidato che questa passione ce l’ha, e non vede l’elezione solo come

un comodo posto retribuito, in giro c’è, a prescindere da sigle, stemmi, partitini e partitoni che in

epoca post-ideologica significano poco, a volte nulla. Scegliete, anzi scegliamo, persone che

abbiano passione per la politica e per migliorare la vita della comunità. Perché una verità mi ha

insegnato la mia esperienza ultra cinquantennale su questo pianeta: solo con la passione le cose

hanno un senso e si fanno bene.