Campobasso, elezioni comunali: i ‘moderati’ ci sono

Il concetto di partenza del centro destra, in queste elezioni comunali nel capoluogo di regione è più o meno uguale in tutte le convention partitiche: Campobasso deve tornare a svolgere il suo ruolo di riferimento per tutto il territorio regionale e recuperare un’immagine che da alcuni anni risulta essere ‘appannata’. Così anche la presentazione della lista di ‘Noi moderati’ presso lo studio elettorale del candidato sindaco Aldo De Benedittis è servita a ribadire il concetto.

Il partito guidato in Molise da Fabio Cofelice mira a fare risultato e per il momento ha già offerto un colpo d’occhio importante; gli ampi saloni di Via Mazzini ieri erano stracolmi di gente, oltre ai candidati ed addetti ai lavori.

Pubblico delle grandi occasioni in sala (foto Stefano Manocchio)

La seconda parola d’ordine del partito sembra essere il gesto d’entusiasmo che anche ieri pomeriggio non è mancato: applausi a scena aperta quasi ad ogni intervento, a partire da quello pratico del segretario provinciale, Luigi Zappone, che ha invitato i candidati a tenere nei loro contatti sempre un occhio rivolto alla gentilezza ed al rispetto, oltre che all’ascolto. Ciò in una campagna elettorale che, come anche lui ha detto, non dovrà lasciare nulla d’intentato e nessuno indietro, nel senso che si dovrà contrattare chiunque nel classico ‘porta a porta’.

E’ stato presentato il candidato più giovane, appena diciottenne e questi certo non ha deluso le aspettative con un intervento preciso in cui ha mostrato di avere le idee ben chiare su vari argomenti.

Il presidente della Giunta Regionale, Francesco Roberti, ha rimarcato la capacità amministrativa e la grande esperienza in tal senso, che il candidato sindaco, anche lui presente tra i relatori, ha sempre avuto. “Aldo è Campobasso, conosce la città e la vive quotidianamente con competenza ed impegno e i cittadini lo premieranno”. Era atteso ed è arrivato alla fine il segretario nezionale del partito, on. Saverio Romano, che poco dopo con Fabio Cofelice si è recato nella sede di Forza Italia per un saluto al senatore Maurizio Gasparri, in città per la presentazione della lista del partito.

(ste.man.)