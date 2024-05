Molise Acque/Attivati impianti idrici montani

L’Azienda Speciale ‘Molise Acque’ comunica che, in un’operazione portata avanti di concerto col sindaco Felice Ianiro e con l’Assessorato regionale all’Agricoltura, ha provveduto ad attivare tutti gli impianti necessari per l’approvvigionamento dell’acqua in contrada Colle dell’Orso e nelle località montane di Frosolone.

“Un servizio reso ai tanti agricoltori che lavorano nell’area, – si legge nella nota del presidente Stefano Sabatini – che potranno più facilmente servirsi della risorsa idrica, sia per le coltivazioni sia per gli allevamenti. L’Azienda esprime grande soddisfazione, poiché era indispensabile servire l’area della risorsa idrica e metterla a disposizione di chi porta avanti quelle attività di cui il Molise deve andare pienamente orgoglioso”.