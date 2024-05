Campobasso/”Su e giù a quattro zampe” il 19 maggio, interdetta la circolazione e la sosta in una parte del centro murattiano

Si comunica che domenica mattina, 19 maggio, in occasione della manifestazione “Su e giù a quattro zampe“, sarà interdetta la circolazione e la sosta in una parte del centro murattiano per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento.

Il percorso della passeggiata interesserà le seguenti aree: Corso Vittorio Emanuele II, piazza Pepe, via de’ Ferrari, piazza Cesare Battisti, Via Mazzini fino a Caserma Carabinieri, Corso Umberto I, Piazza Cuoco, Via Veneto, Via Mazzini Banca D’Italia, Corso Bucci, Piazza D’Ovidio, Viale Elena, Via Scatolone, Corso Vittorio Emanuele II.

L’itinerario sarà percorso una o due volte a seconda della distanza prescelta dai partecipanti; la partenza è prevista alle ore 10.00, mentre il termine manifestazione all’arrivo degli ultimi partecipanti.

Si confida nella massima comprensione e collaborazione da parte della cittadinanza, invitando gli automobilisti al massimo rispetto delle prescrizioni stradali ed a percorrere i percorsi alternativi evitando il centro città.