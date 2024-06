Campobasso, elezioni/ Unica Terra Molise: la ‘prima volta’ degli ambientalisti in politica

Sala piena ed interesse evidente ieri nei locali della sede elettorale del candidato sindaco di Campobasso, Pino Ruta, per la presentazione della lista Unica Terra Molise. I candidati non hanno nascosto entusiasmo per questa esperienza politica, per alcuni di loro assolutamente nuova; nella sua introduzione il fondatore del movimento che ha dato il nome e l’avvio della fase organizzativa sul territorio, Adelindo Di Donato, ha ricordato come si tratta della prima esperienza politica di un’associazione ambientalista a Campobasso.

Pino Ruta con i candidati della lista

“La terra non è di nostra proprietà, noi siamo ospiti- ha detto invece Pino Ruta – e la lista è composta da una vena autentica di ambientalismo”. L’ambiente è al centro delle proposte politiche dell’aggregazione di tre liste che sostiene Ruta in questa campagna elettorale. La sostenibilità ambientale, il verde attrezzato, la corretta gestione dei rifiuti sono temi da cui si dipanano ragionamenti che, unitamente al tema della salute, si incontrano e formano il perno della proposta politica e contribuiscono poi ad uno degli scopi dell’iniziativa, cioè fare di Campobasso una città dall’alta qualità della vita e attrattiva anche turisticamente.

Entrando nel ragionamento politico puro, Pino Ruta crede fermamente nella possibilità di arrivare al ballottaggio per l’elezione del prossimo sindaco di Campobasso, evitando di fare previsioni e rimanendo con i piedi per terra.

Lucio Pastore e Annamaria Colacci

“La gente ha capito che siamo seri, non facciamo promesse vane, non chiediamo voti, ma idee e persone”, ha detto ancora il candidato a sindaco.

La riunione è stata ‘arricchita’ da un dibattito sulla sanità e diritto alla salute che ha visto come relatori Lucio Pastore e Annamaria Colacci.

TUTTE LE FOTO NEL PRESENTE ARTICOLO SONO A CURA DI STEFANO AMNOCCHIO