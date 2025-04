Sesto Campano, contributo economico per le famiglie con bambini che si trasferiscono inpaese

Il sindaco Macari: “Iniziativa per contrastare lo spopolamento e sostenere le scuole comunali. Alt

tassello di una lunga serie di interventi mirati a riqualificare il territorio comunale e migliorare la

vivibilità”

In un momento storico in cui il Molise, e soprattutto le aree interne, si trovano a dover fronteggiare il

preoccupante fenomeno dello spopolamento, l’amministrazione comunale di Sesto Campano interviene

con decisione per invertire tale tendenza e portare nuovi residenti in paese. È stato, infatti, predisposto un

contributo economico da destinare alle famiglie che sceglieranno di trasferirsi nel centro della Valle del

Volturno e di iscrivere i figli minorenni presso le scuole presenti nel territorio comunale. Ovvero la scuola

dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado.

In base alla disponibilità del bilancio comunale, le somme stanziate ammontano a 10mila euro per gli ultimi

3 mesi del 2025 e 33.600 euro per gli anni 2026 e 2027. Saranno almeno 8 i nuclei familiari che potranno

beneficiare dell’incentivo. Nel caso in cui fossero disponibili ulteriori fondi, tuttavia, si procederà ad

ampliare il numero dei destinatari attraverso lo scorrimento della graduatoria, che verrà stilata alla

chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

Per poter partecipare al bando, pubblicato sull’Albo pretorio online, occorrerà trasferire la residenza di tutti

i componenti del nucleo familiare, con presenza di figli minorenni in età scolare, nel Comune di Sesto

Campano e mantenerla per almeno 3 anni. Sarà necessario, inoltre, iscrivere i figli minorenni presso gli

istituti scolastici municipali dell’infanzia, della primaria o della secondaria di primo grado. Bisognerà, poi,

possedere un immobile di proprietà nel territorio comunale oppure, in alternativa, godere di un titolo di

usufrutto, comodato d’uso gratuito o ospitalità e locazione di durata non inferiore a 36 mesi dalla data di

presentazione della domanda.

L’ISEE annuo (riferito ai redditi dell’anno precedente a quello di riferimento) non dovrà essere inferiore a

7.500 euro e superiore a 30mila euro.

Per ottenere il contributo, la residenza presso il Comune di Sesto Campano dovrà essere richiesta ed

ottenuta entro il 31 agosto 2025. Le domande andranno presentate entro le ore 13.00 del 30 settembre

2025, e dovranno essere inoltrate – preferibilmente via PEC – all’indirizzo sestocampano@legalmail.it o

consegnate a mano all’Ufficio protocollo del Comune.

“Il contributo per incentivare nuove famiglie a trasferirsi a Sesto Campano – spiega il sindaco Eustachio

Macari – ha l’obiettivo di contrastare il calo demografico e, al contempo, sostenere le scuole locali

impedendo una loro possibile scomparsa. La misura, inoltre, si inserisce in una lunga serie di interventi

avviati e realizzati da questa amministrazione per incrementare la vivibilità e l’attrattività di un paese che

possiede grandi potenzialità, potendo godere di una posizione geografica che lo colloca a un’ora da Napoli,

un’ora e mezza da Roma e due ore da Pescara. Tra l’altro, anche paesaggisticamente il nostro comune ha

tanto da offrire. La presenza delle montagne consente la possibilità di effettuare percorsi di trekking o

semplici passeggiate. La pianura, attraversata sia dal fiume Volturno che dall’affluente San Bartolomeo, è lo

scenario ideale per itinerari in Mountain bike e aree picnic. Non a caso, abbiamo presentato diversi progetti

di valorizzazione di queste risorse naturalistiche”.

In questi anni, l’attuale amministrazione “si è spesa senza riserve per rinnovare e riqualificare il paese. Gli

esempi sono tanti – prosegue il primo cittadino – e sono sotto gli occhi di tutti. A cominciare dalla

passeggiata in via Giardino, che è stata interamente risistemata (e che a breve vedrà anche l’installazione di

un box contenente bici elettriche), così come viene mantenuta pulita la passeggiata lungo il fiume San

Bartolomeo. Le tre ville comunali sono in fase di ristrutturazione, con dotazione di nuovi giochi. La palestra

comunale, la scuola media e il Municipio sono in fase di adeguamento sismico, e per gli ultimi due edifici si

è provveduto anche ad effettuare l’efficientamento energetico. Gli immobili che ospitano la scuola

dell’infanzia e la primaria sono stati riqualificati, mentre sono in corso di rinnovamento i campetti di

calcetto con erba sintetica. Un nuovo campo da calcio, infine, è stato messo a disposizione dei ragazzi del

paese ed è stato avviato un programma di risistemazione degli spazi aggregativi di tutte le frazioni”.

In ultimo, ma non per importanza, c’è il progetto di riqualificazione di tutto il centro storico di Sesto

Campano alto e Roccapipirozzi alta. Intervento che può determinare lo sviluppo sociale ed economico di

tutto il territorio comunale.