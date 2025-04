Chi sarà il prossimo Papa? In pole Parolin e Tagle, ma a sorpresa spunta Erdo

(Adnkronos) –

Pietro Parolin rafforza la posizione di favorito dei bookmaker inglesi come successore di papa Francesco: la quota sul Segretario di Stato vaticano è adesso 3,25 su William Hill. Perde terreno, rispetto alle prime ore dopo la scomparsa di Bergoglio, il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, la cui quotazione è salita da 2,75 a 4,00 contro 1. Un altro italiano, il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, è adesso il terzo nome sulle lavagne degli allibratori britannici, a 7 contro 1, davanti al guineano Robert Sarah. L'ascesa al papato di un cardinale di colore è pagata 9 contro 1, la stessa quota disponibile per il lombardo Pierbattista Pizzaballa. Tra gli outsider, spunta anche il conservatore ungherese Peter Erdo (11 contro 1). Di sicuro, a leggere le previsioni degli inglesi, non sarà un’elezione rapidissima. Ci vorranno tra 5 e 8 fumate (quota 2,50 con BetMGM e Unibet) per arrivare alla 'bianca' che svelerà il nome del nuovo Papa. Difficile che siano meno di 5: chi scommette su 3 o 4 tentativi a vuoto otterrà una quota di 4,50, mentre una o due fumate nere sono in lavagna a 21 contro 1. Un conclave lunghissimo, da oltre 11 fumate nere prima di quella decisiva, è pagato infine 11 volte la posta. Tutte le quote, ovviamente, sono soggette a modifica, spiegano le istruzioni per l'uso dei siti di oltremanica. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)