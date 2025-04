(Adnkronos) – Un motociclista di 34 anni è morto oggi pomeriggio verso le 16 sulla strada statale Feltrina, nei pressi di Montebelluna (Treviso). L’uomo, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta andando a sbattere prima contro un’auto che procedeva nella direzione opposta e poi contro il guardrail. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi dei sanitari del Suem 118. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)