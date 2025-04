Fornelli: il 1° maggio inaugurazione del monumento dedicato a Bitcoin e Nakamoto ideato da Pannoni e finanziato dal Comune

Tutto nasce dall’idea progettuale di Mattia Pannoni, giovane crypoartist del luogo,

che ha voluto trasformare la sua passione in un progetto di comunità. Il primo maggio con inizio

alle ore 10.30 in Piazza Umberto I verra’ scoperto ufficialmente al pubblico ed installato il primo

monumento italiano in onore a Bitcoin e a Satoshi Nakamoto, il creatore della crypto valuta. Un

monumento ideato e realizzato da Mattia Pannoni che rappresenta un inno alla liberta e a tutto

quello che Bitcoin rappresenta. L’idea e’ quella della creazione del primo borgo Bitcoin al Mondo.

Attualmente, infatti, a Fornelli, gia’ ben 24 attività commerciali accettano il pagamento in Bitcoin

grazie ad un infrastruttura ad hoc immaginata per questo tipo di pagamenti. Opera artistica

interamente finanziata dal Comune di Fornelli, grazie alla volontà dell’Amministrazione

Comunale che ha sposato l’idea del giovane artista locale proponendo cosi’ un tuffo vero e

proprio nell’innovazione.

Con circa 1800 abitanti, quello di Fornelli, e’ il borgo italiano con la piu’ alta densita’ di adozione

del Bitcoin in tutto il Mondo. Un ecosistema che sconfigge qualsiasi città al Mondo, come Arnhen

nei Paesi Bassi, Playa El Zonte in El Salvador, Zug in Svizzera, Ljiubiana in Slovenia e molte altre

ancora. Grazie al progetto ideato dal Mattia Pannoni, Fornelli potra’ diventare esempio di adozione

concreta, quotidiana e costante della crypto valuta. Fornelli può diventare tappa per viaggiatori e

nomadi digitali che vogliono vivere e pagare in Bitcoin. Un’ idea di turismo tematico che unisce

natura, cultura e innovazione. In una regione spesso considerata marginale, una piccola realtà

abbraccia una delle tecnologie più rivoluzionarie del XXI secolo. Altro che folklore, a Fornelli si

costruisce il futuro.

Il sindaco di Fornelli, Giovanni Tedeschi, plaude all’iniziativa del giovane e innovatore Mattia

Pannoni, commentando l’evento con queste parole: “E’ importante, anzi fondamentale, come

amministrazione, prendere in considerazione tutte le nuove idee che vengono dai nostri giovani”.