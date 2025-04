Quasi finiti i lavori sulla SS 645 per la nuova rotonda al bivio di Pietracatella, nei pressi della zona industriale

Lavori ANAS in dirittura d’arrivo per la rotonda al bivio di Pietracatella lungo la Statale 645. I lavori sono partiti ad inizio marzo, a seguito dei sopralluoghi dei tecnici ANAS, Comune e ditta realizzatrice, e sono giunti quasi al termine in meno di 2 mesi. A breve sarà prevista l’apertura ufficiale.

La nuova rotonda rappresenta un’opera di fondamentale importanza per la percorrenza in sicurezza della SS 645 e per l’immissione nella SS 212 che porta a Pietracatella, e che continua fino alla SS 87. Un’opera attesa da tempo, funzionale ad una viabilità scorrevole e sicura in quel bivio fortemente utilizzato e che aveva poca visibilità.

Un’opera strategica che si va a collocare nell’impegno profuso da ANAS per la gestione della SS 645, dalla manutenzione stradale, alla gestione della frana di Pietracatella, fino alla realizzazione del golfo di fermata per autobus, contiguo alla rotonda.

“La rotonda è frutto di un lavoro sinergico e congiunto portato avanti da ANAS in collaborazione con questo comune. L’opera mette quindi in sicurezza il bivio con la SS 212 per Pietracatella e rende tutta l’area ancora più sicura anche grazie all’illuminazione notturna.” dichiara Antonio Tomassone, Sindaco di Pietracatella. “Un grande ringraziamento ad ANAS Molise a partire dal direttore generale, ai tecnici ed ai manutentori per questo ulteriore passo in avanti per rendere più sicura ed efficiente la percorrenza stradale della SS 645.”.