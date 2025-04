Fratelli d’Italia vota contro il rendiconto di gestione del Centro Sinistra

Il rendiconto di un Ente Locale rappresenta il documento contabile che sintetizza in modo

esaustivo l’attività finanziaria ed economica dell’Amministrazione in un determinato periodo, di

solito annuale. Esso include una serie di informazioni cruciali, quali le entrate e le spese effettuate,

lo stato del patrimonio, i risultati finanziari e una serie di analisi e commenti che forniscono un

quadro completo della situazione economica dell’ente.

Con senso di responsabilità, denunciando una serie di criticità emerse dal documento

contabile, punti pochi chiari che vanno dalla mancata rendicontazione della GRIM al cambio di

governance della SEA S.p.A, dagli irrisori introiti dei sevizi a domanda individuale (in alcuni casi,

come l’impiantistica sportiva, il 6% rispetto ad una spesa di 280.000 €uro) al personale delle

Farmacie assunto con contratti interinali senza accedere attraverso concorsi pubblici, il Gruppo

Consiliare di FdI al Comune di Campobasso, in relazione al Rendiconto di Gestione, approvato oggi

in seno al Consiglio Comunale di Campobasso, ha presentato ben quattro Ordini del Giorno

(Videosorveglianza Centro Storico, pianificazione interventi parchi e verde pubblico,

rendicontazione entrate extratributarie e creazione di un fondo di garanzia per lo spostamento delle

antenne di radiofonia mobile) che sono stati strumentalmente respinti dalla maggioranza.

Ne prendiamo atto e con fierezza rivendichiamo il nostro UNICO voto contrario (insieme

al candidato sindaco del cdx Avv. Aldo DE BENEDITTIS) ad un documento contabile espressione

di una gestione fallimentare targata PD-5Stelle-Cantiere Civico.

Nella speranza che prossimamente le competenti autorità di Giustizia Amministrativa

possano ripristinare la corretta espressione del voto popolare, il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia

continuerà, nel pieno rispetto del mandato ricevuto dai cittadini, a fare OPPOSIZIONE a questo

Centro-Sinistra inconcludente, senza “inciuci”, accordi sottobanco e scambi di favore.

NOI SIAMO ALTRO!!!

Con osservanza

I Consiglieri Comunali di FdI

Francesco PILONE (Capogruppo)

Mario ANNUARIO

Stefania DI CLAUDIO