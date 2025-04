LILT/ “Nel cuore di Termoli”: attività fisica per uno stile di vita sano

LILT Campobasso, Runners Termoli e Avis Termoli insieme per promuovere l’attività fisica per uno

stile di vita sano e come principio base della prevenzione oncologica.

L’appuntamento è venerdì 25 aprile alle ore 10 in piazza Sant’Antonio con la partenza della

corsa non competitiva di 7 km “Nel cuore di Termoli”. Con il patrocinio della Regione Molise e del

Comune di Termoli l’appuntamento di fine aprile, arrivato alla sua undicesima edizione, apre a

chiunque voglia partecipare anche con una passeggiata a piedi o in bici, proprio al fine di

promuovere lo sport e il movimento come fondamento per ridurre il rischio di malattie cardio-

vascolari e di tumori.

Praticare regolarmente attività fisica aiuta a mantenere il peso sotto controllo, protegge il cuore e

previene l’insorgenza di diversi tumori. Promuovere l’esercizio fisico a tutte le età è un’azione

mirata di prevenzione su cui la LILT Campobasso lavora da anni e che trova sempre grande

collaborazione di associazioni territoriali e grande partecipazione della comunità.

Le iscrizioni sono aperte tramite mail all’indirizzo runnerstermoli@virgilio.it o la mattina stessa

presso il gazebo predisposto con un contributo di 3 euro. A tutti i partecipanti sarà consegnato un

pacco gara.