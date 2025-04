“Io sto con il Fratino”: nati i primi pulli della stagione 2025

La spiaggia di Campomarino ha nuovi e teneri abitanti: si tratta di quattro piccoli di Fratino le cui uova si

sono schiuse un paio di giorni fa.

Un lieto evento accolto con grande emozione dai volontari che si occupano del progetto legato a questa

specie di uccelli. Nella mattinata di ieri, invece a Termoli altri esploratori hanno assistito alla cova di papà e

mamma Fratino. Infatti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Schweitzer classi IV A e B si sono recati in

spiaggia per conoscere da vicino questo importante amico della natura.

Stupore, meraviglia, emozione, una sensazione emotiva intensa e complessa ha colpito tutti i presenti e la

grande sorpresa da parte delle insegnanti Ricci Silvana, Moffa Marilina, Simone Elena, Moffa Carmen,

D’Agostino Maria Antonietta, Oliviero Mara e Leone Lucia, è stata la bellezza che un tratto di spiaggia ed

un piccolo volatile possono donare.

Infine, alla presenza di una pattuglia della Capitaneria di Porto di Termoli, si è provveduto a rimuovere un

nido secondo le norme dettate dall’ISPRA. Il conoscere il Fratino e la spiaggia è stato un momento

formativo fondamentale per promuovere, la conoscenza, l’importanza e la delicatezza degli ecosistemi

costieri e dell’ambiente marino e, tutto questo, porta alla consapevolezza e a quei comportamenti

responsabili che rappresentano la chiave di lettura per la tutela del patrimonio naturale.

A conclusione gli allievi hanno ricevuto il “vademecun dei volontari” e le indicazioni per salvare il Fratino.