Comune di Campobasso: approvato il Rendiconto 2024.Votano anche di 10 consiglieri dell’opposizione

Il Consiglio comunale di Campobasso ha approvato il Rendiconto 2024, rispettando la scadenza del 30 aprile prevista dalla legge.

Il documento è stato votato con 27 voti favorevoli, a testimonianza di un’ampia condivisione istituzionale, che ha visto il sostegno non solo della maggioranza, ma anche di 10 consiglieri dell’opposizione di centrodestra.

Contrari alla sua approvazione i 3 consiglieri di Fratelli d’Italia e il candidato sindaco del centrodestra Aldo De Benedittis.

“Una bella pagina di lavoro svolto insieme nell’interesse della città, nello spirito di piena collaborazione tra tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale”, ha dichiarato la Sindaca Marialuisa Forte dopo l’approvazione.

“La solidità dello stato di salute del Comune è evidente – ha continuato la sindaca – siamo in regola con i pagamenti, non abbiamo previsto alcun aumento delle tasse, e possiamo contare su un avanzo di amministrazione che ci consegna un ente virtuoso, pronto a guardare con fiducia ai futuri investimenti”.

Prima dell’approvazione del Rendiconto, sono stati approvati all’unanimità i 5 documenti firmati dagli esponenti della Lega e altri 4 dell’area moderata, a conferma di una collaborazione istituzionale costruttiva.

“Ringrazio tutti i consiglieri che hanno votato il Rendiconto – ha sottolineato Forte – così come coloro che hanno presentato ordini del giorno, che hanno ottenuto il sostegno della maggioranza grazie alla qualità delle loro proposte, sempre nell’ottica dell’interesse della nostra città”.

L’approvazione del Rendiconto 2024 rappresenta dunque un risultato positivo per Campobasso, frutto di un confronto istituzionale che ha saputo superare le divisioni politiche per puntare alla gestione responsabile e lungimirante del futuro della città.