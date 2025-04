Studio del Neuromed/Un autotrapianto di muscolo per la cura della nevralgia del trigemino

Risultati positivi nel trattamento della nevralgia trigeminale classica emergono da

uno studio condotto dai neurochirurghi e ricercatori dell’I.R.C.C.S. Neuromed

Migliorano le possibilità di trattamento della nevralgia trigeminale classica, una forma grave e

invalidante di dolore facciale. È quanto emerge da uno studio condotto dai neurochirurghi e

ricercatori dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli, pubblicato sulla rivista scientifica

Neurosurgical Review.

La nevralgia del trigemino è generalmente causata dalla compressione del nervo da parte di un vaso

sanguigno limitrofo. È il cosiddetto “conflitto neurovascolare”. Di solito i pazienti vengono trattati

con farmaci specifici per controllare il dolore, ma quando i farmaci non riescono a risolvere la

situazione l’intervento chirurgico diventa una valida scelta. Si tratta di interporre una barriera

tra nervo e vaso, barriera che tradizionalmente è costituita da materiali sintetici, come il teflon. Il

team del Neuromed ha invece utilizzato frammenti di tessuto muscolare prelevati dal paziente

stesso e impiantati sul nervo con una tecnica originale, ottenendo così una separazione più naturale

e duratura.

Lo studio ha coinvolto 57 pazienti, operati tra il 2016 e il 2022 e seguiti clinicamente per circa 29

mesi. Il dato di rilievo emerso dallo studio è che subito dopo l’intervento tutti i pazienti, rispetto

all’abituale 80-85%, hanno riportato la risoluzione immediata del dolore, mentre nei mesi a seguire

la ricomparsa del dolore iniziale è stata osservata solo nel 3,5% dei casi, una percentuale più bassa

rispetto al normale tasso di recidive compreso tra il 10 e il 20%. La procedura si è inoltre dimostrata

sicura, con una sola complicanza osservata nel decorso postoperatorio.

“L’impianto di muscolo autologo – sottolinea il professor Sergio Paolini, Università Sapienza di

Roma e Responsabile del Reparto Neurochirurgia III del Neuromed, primo firmatario del lavoro

scientifico – è stato promosso nel nostro Centro dal professor Vincenzo Esposito sin dai primi anni

2000 e ha subìto sino ad oggi minori modificazioni. La variante oggetto dello studio si accompagna

regolarmente alla scomparsa del dolore e riduce significativamente i rischi di recidiva e di

intolleranza associati all’uso di materiali sintetici. Il muscolo prelevato dal paziente si integra in

modo naturale con i tessuti circostanti, assicurando una protezione particolarmente stabile e

duratura del nervo”.

“È un consistente passo in avanti per i pazienti affetti da una condizione severa come la nevralgia

del trigemino – aggiunge Paolini – e testimonia la propensione della Neurochirurgia del Neuromed

nello sviluppo di procedure sempre meno invasive e sempre più orientate al benessere complessivo

del paziente”.