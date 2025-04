“Il fascismo dei molisani”, la presentazione del libro a Campobasso

In occasione degli 80 anni dalla Liberazione dal Nazifascimo il volume di Michele Colabella sarà presentato nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio

Raccontare un pezzo di storia che ha segnato la vita di uomini e donne diventa un dovere per far

conoscere un passato che ha scritto un quadro storico dell’Italia e anche del Molise. Proprio per

ricordare quel passato e celebrare gli 80 anni dalla Liberazione dal Nazifascimo, oggi venerdì 25 aprile

2025 alle 17.00 presso la sala Consiliare del Comune di Campobasso, sarà presentato il libro “Il

fascismo dei molisani” di Michele Colabella ed edito da IBC edizioni.

Il volume va al di là di quella che è la retorica fascista. Scava nel cuore dei piccoli paesi. Negli

angoli più nascosti. Nei posti dove la vita dei molisani e in particolare dei ceti più fragili era segnata

non solo dalla povertà, ma anche dall’arroganza dei potenti.

L’evento, promosso da Il Bene Comune edizioni in collaborazione con l’ANPI, la CGIL Molise e il

Comune di Campobasso, dopo i saluti istituzionali della Sindaca di Campobasso, Maria Luisa Forte

e dell’Assessora alla Cultura di Palazzo San Giorgio, Adele Fraracci, vedrà l’intervento di Sergio

Sorella Presidente Proteo Fare Sapere Abruzzo Molise e dell’autore Michele Colabella. L’incontro

sarà moderato dalla giornalista Miriam Iacovantuono.