Calcio/Intervista al Vicepresidente del Campobasso , Nicola Cirrincione

Allo stadio “Molinari” abbiamo incontrato il Vicepresidente del Campobasso , Nicola Cirrincione, al quale abbiamo rivolto alcune domande.

Nicola, grande pubblico ieri, che hai pensato?

“Una cosa stupenda- esordisce Cirrincione- i nostri tifosi sono meravigliosi, sono stati il 12° uomo in campo per tutto il campionato e il loro apporto è’ stato importante”

Adesso, promozione in Serie C: ma parliamo del futuro, che dici?

“Ancora è presto a fine mese ci riuniremo tutti col Presidente Rizzetta e decideremo; ma noi siamo un gruppo che vuole vincere non ci piace solo partecipare”

Il mister resterà?

“Non lo so decideremo a fine mese ha fatto un grosso lavoro”

Il nostro girone è difficile ci sono squadre come: Catania, Foggia, Avellino ecc…

“Sì è una Serie B – prosegue Cirrincione- ma noi come ho detto vogliamo ben figurare e faremo un ottimo campionato”

Cosa vuoi dire ai tifosi rossoblu?

“Di stare sempre vicini alla squadra come hanno fatto in questo campionato; noi faremo di tutto per contraccambiare il loro entusiasmo facendo sempre – conclude il Vicepresidente – tutto il possibile per vincere”.

Arnaldo Angiolillo