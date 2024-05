Successo per la tavola rotonda “Molise Accessibile”: un passo avanti verso un turismo inclusivo nella regione

Si è concluso con grande voglia di fare la tavola rotonda “Molise Accessibile”, organizzata a Campobasso da Italea Molise in collaborazione con l’associazione Molise for All, in occasione delle Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’ accessibilità.



La giornata ha visto la partecipazione di un pubblico eterogeneo composto da esperti del settore, persone con disabilità, amministratori pubblici e cittadini interessati. Tutti riuniti con un obiettivo comune: rendere il Molise una regione sempre più accogliente e accessibile per ogni visitatore.



Partecipanti alla tavola rotonda:

Gianluca Cefaratti, Assessore Politiche sociali Regione Molise;

Maria Tirabasso, Servizio Politiche culturali e Molisani nel mondo Regione Molise;

Costanza Travaglini, coordinatrice regionale Italea, progetto PNRR Turismo delle radici – MAECI;

Giovanni Germano, Presidente APS La Terra per il “Cammina Molise!”;

Adolfo Colagiovanni, Direttore GAL Molise verso il 2000;

Arianna Altieri, Responsabile Turismo accessibile Italea;

Domenico Germano, Travel Designer;

Fernando Ferri e Stefano Aiello, Tour Operator;

Sara Ferri, Associazione il Geco;

Roberta Iacovantuono, Presidente Associaizone Molise for all.



L’incontro ha offerto uno spazio di confronto e dialogo sulle politiche regionali verso l’accessibilità intersezionale, rivolta

anche ai turisti internazionali che desiderano riscoprire le proprie radici molisane. Le discussioni hanno messo in luce le

collaborazione potenziali per implementare strategie efficaci che possano garantire esperienze turistiche memorabili per

tutti, indipendentemente dalle capacità fisiche e sensoriali.

L’iniziativa si inserisce nella cornice del PNRR “Turismo delle radici: una strategia integrata per la ripresa del settore del

turismo nell’Italia post Covid-19”, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e

finanziato da Nex-GenerationEU.