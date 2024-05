Alimentazione/ Sabato 18 maggio 2024 lo Slow Food Day sarà a Larino

Nata nel 1986, Slow Food è un movimento culturale internazionale, presente in 160 paesi, che opera senza scopo di lucro, per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti, come parte della ricerca della prosperità e della felicità per l’umanità attuale e futura e per l’intera rete del vivente.

Lo Slow Food Day è la festa della rete di Slow Food Italia. Un giorno in cui le associazioni territoriali e regionali e le Comunità Slow Food organizzano eventi e iniziative su tutto il territorio nazionale.

Sabato 18 maggio in Molise, organizzato dalla condotta Slow Food Basso Molise Aps, lo Slow Food Day si terrà a Larino presso la “Fattoria la Farfalla”, un appuntamento per raccontare a tutti che a noi sta stretta la definizione di “consumatori” che troppo spesso ci viene attribuita nella narrazione quotidiana del nostro rapporto col cibo e con ciò che viviamo. Per testimoniare la nostra consapevolezza nelle scelte che compiamo ogni giorno: dagli acquisti che facciamo, ai vestiti che indossiamo, ai modi in cui scegliamo per spostarci da un luogo all’altro, alle visioni che abbiamo di come creare una relazione buona, pulita, giusta e sana tra donne, uomini e natura. Per informare e compiere attività di educazione del gusto. Per portare nuove persone dentro la casa Solw Food.

L’iniziativa, aperta a tutti, permetterà di passare una giornata a contatto con la natura, passeggiando tra campi di lavanda e lungo il lago delle oche bianche.