Cronaca nazionale/ Incendia casa alla ex-moglie e diffonde video hard: stalker arrestato dai carabinieri

Uno stalker ossessivo e violento, che alla fine è stato assicurato alla giustizia.

Dopo maltrattamenti in casa ed atti persecutori, un uomo di 55 anni era talmente ossessionato dalla donna, 47 anni, che era arrivato al punto di incendiarle casa e diffondere in rete immagini a sfondo sessuale che la riguardavano.

La vittima, esasperata oltre che impaurita dal comportamento fuori controllo del suo ex marito, ha denunciato il suo aguzzino ai carabinieri di Militello in Val, provincia di Catania.

La spirale ossessiva era sempre più violenta, tanto che una volta la donna si è dovuta rifugiare in un locale perché minacciata di morte, finché per l’uomo non sono scattati gli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico.

La notizia sui media locali.

Foto di repertorio