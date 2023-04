Castropignano/ Reato di violenza sessuale, stabilita pena di 1 anno e 4 mesi ai domiciliari

Nel corso del lungo fine settimana pasquale appena trascorso, protrattosi sino alle prime ore di martedì, il comando Compagnia Carabinieri di Bojano ha predisposto, su tutto il territorio della giurisdizione di competenza, un servizio coordinato, volto alla prevenzione e repressione dei

reati predatori, nonché il monitoraggio dei veicoli in transito sulle principali arterie stradali e il regolare svolgimento delle diverse manifestazioni organizzate per il lunedì in albis.

I Carabinieri della Stazione di Castropignano, hanno dato esecuzione a un provvedimento di detenzione domiciliare, quale pena sostitutiva, in ossequio a dispositivo della Procura della Repubblica di Campobasso – Ufficio Esecuzioni, a carico di un 68enne della zona, che nell’agosto del 2020, in Campobasso, si era reso autore di una Violenza Sessuale ex art. 609bis per la quale il giudice ha stabilito la pena della reclusione di anni 1 e mesi 4 da espiarsi in via provvisoria presso il domicilio.