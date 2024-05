calcio, serie D/ Campobasso- Termoli 1-1

Campobasso

Esposito, Bonacchi, Di Filippo, Gonzalez, Pacillo, Parisi, Maldonado, Abonckelet,

Di Nardo, grandis, Lombari. All Pergolizzi.

Termoli

Lombardo, Hutsol, Sicignano, Colarelli, Corcione, Garzia, Caiazza, Scoppa, Gabrielli,

Barchi, Burzio. All Carnevale.

Arbitro: Maccorin di Pordenone .

Marcatori: al 57′ Colarelli, al 70′ Di Nardo rig. Giornata soleggiata Spettatori circa 7500.

Finisce 1-1 il derby molisano che non aveva niente da dire essendo i rossoblù promossi in Serie C e i giallorossi salvi, ne è scaturita una bella partita molto corretta. Al 5′ , azione dei locali ma la palla termina fuori. Al 15′, azione degli ospiti tiro di Burzio ma la sfera finisce fuori. Al 20′, ci prova Di Nardo ma Lombardo blocca la palla. Al 30′, colpo di testa di Gabrielli ma la palla finisce fuori. Al 35′, tiro di Di Nardo il portiere respinge la palla torna a Di Nardo che tira fuori. Al 42′, gran tiro di Maldonado e la palla termina di poco fuori dando l’impressione della rete. Finisce cosi, il primo tempo con le due squadre che vanno al riposo sullo 0-0.

Grossa partecipazione di pubblico al ‘Molinari’ (foto Arnaldo Angiolillo)

Nel secondo tempo, al 50′ tiro di Grandis con palla che termina fuori. Al 57′, tiro di Colarelli che batte Esposito: è 1-0 per i giallorossi. Al 65′, Pergolizzi fa uscire Gonzalez e Pacillo e fa entrare Romero e Pontillo. Al 70′, fallo in area su Parisi e l’arbitro decreta il rigore per i rossoblù, lo batte Di Nardo che questa volta non sbaglia: è1-1 . Al 75′ esce Di Nardo, buona la sua partita ed entra Rasi. Al 80′ tiro di Barchi che colpisce il palo , al 90′ Maldonado per poco non realizza con un gran tiro che finisce di poco fuori. Finisce cosi, la partita con i rossoblù promossi in serie C , il Termoli è salvo e alle 19.00 festa allo stadio vecchio per festeggiare la promozione in serie C. Il campionato è finito adesso ci sono due partite tra le vincenti dei 9 gironi della serie D.

Arnaldo Angiolillo