Sport/Pugilato, per il Cus Molise quattro atleti qualificati ai tricolori di gym boxe

Quattro pass per i campionati italiani di gym boxe in programma a Fermo nel mese di luglio. E’ questo l’ottimo bilancio della trasferta di Spoltore per il Cus Molise. Teresa Mascione (master), Alessandro D’Andrea (tra gli over), Giulia Molinaro (nella categoria junior) e Silvia Scherino (categoria senior) hanno conquistato il titolo di campione interregionale Abruzzo-Molise che dà accesso al tricolore e confermato l’ottimo stato di forma della squadra guidata dal maestro Francesco Pisapia. Hanno fatto parte del gruppo in terra abruzzese anche Pasquale De Cillis, Antonio De Francesco, Nicola Di Donato, Gianluca De Cristofaro e Antonello Iafelice che si sono ben disimpegnati dimostrando ottime qualità che sicuramente porteranno a grandi risultati nel corso del prossimo futuro. Quest’anno la squadra agonistica di pugilato ha avuto un notevole incremento di adesioni e con lavoro, passione e sacrificio, ha portato a casa risultati di spessore. Le soddisfazioni, a giudicare dall’appuntamento di domenica scorsa, non sono certo finite qui.

“Abbiamo lavorato duramente per arrivare alla qualificazione tricolore – afferma di ritorno dall’Abruzzo Teresa Mascione una delle pi esperte del gruppo cussino – sono particolarmente felice di quello che siamo riusciti a fare come squadra. Al di là delle qualificazioni ottenute stiamo svolgendo un grande lavoro tutti insieme ed è quello che più conta. La squadra vince sempre. Abbiamo confermato il nostro valore di atleti al cospetto di avversari di grande valore e ciò ci riempie di orgoglio. Siamo felici e continuiamo a svolgere allenamenti con grande dedizione e impegno convinti di poter raccogliere ancora tante soddisfazioni”.