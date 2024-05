Fedez non parteciperà alla prima puntata dello show Cattelan su Rai2: “Motivi di salute”

(Adnkronos) – Fedez non parteciperà alla prima puntata dello show di Cattelan su Rai2. "Come concordato con ufficio stampa dell'artista – si legge in una nota di Viale Mazzini -, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di 'Da vicino nessuno è normale', il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2". Nei giorni scosi davidemaggio.it aveva fatto circolare voci circa la mancata partecipazione del rapper alla prima puntata dello show di Cattelan per il presunto coinvolgimento dell'artista nell’ambito dell’indagine relativa al pestaggio di Cristiano Iovino. Una "notizia" bollata come "fake dalla stessa Rai, oltre che da Fedez stesso che su Instagram aveva scritto: "Mi sembra che il modus operandi della stampa italiana sia quello di diramare notizie e poi smentirle con altre notizie il giorno dopo… Ma a questo punto verificare fonti e veridicità delle notizie prima no? No''. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)