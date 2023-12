Trasporto urbano gratuito nelle festività natalizie- Accordo tra il Comune di Campobasso e la Seac

Torna anche quest’anno il trasporto pubblico gratuito durante le festività natalizie. Ad annunciarlo è l’assessore comunale con delega all’Ambiente e alla Mobilità, Simone Cretella, che si è occupato in prima persona dell’accordo tra il Comune di Campobasso e la Seac, la società concessionaria del trasporto pubblico locale nel capoluogo di regione.



Grazie all’iniziativa messa in atto dal Comune, quindi, dal 18 dicembre fino al 31 dicembre, si potrà viaggiare gratuitamente su tutta la rete del trasporto pubblico della città.



“L’iniziativa del Comune di Campobasso, in collaborazione con la SEAC – spiega l’assessore Cretella – punta a sensibilizzare in modo concreto tutti i campobassani sulla convenienza del trasporto pubblico urbano e sui vantaggi di una mobilità maggiormente sostenibile, ancor più in un periodo come quello delle festività natalizie negativamente caratterizzato dall’aumento vertiginoso del traffico automobilistico.” Una proposta già annunciata da Cretella alla presentazione di “Natale in Città 2023”, il cartellone di eventi organizzati dal Comune per le festività natalizie e che si è rapidamente concretizzata, con l’intento di “ridurre i volumi di

traffico – conclude l’assessore Cretella – ma anche nell’ottica di promuovere una piena e più piacevole fruizione degli eventi in programma in queste settimane, incentivando così una socialità diffusa capace di rivitalizzare il centro, nonché favorire gli acquisti presso i negozi

cittadini.”