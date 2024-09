Campobasso: presentata la manifestazione “Sabato al Borgo”

“Musica, Arte, Tradizioni e Sapori”, questo il filo conduttore dell’iniziativa che sarà la prima

di una serie di manifestazioni che verranno organizzate dall’Amministrazione comunale in

sinergia con le associazioni culturali ed artistiche del centro storico, gli istituti scolastici, il

Conservatorio “L. Perosi”, i ristoratori e le attività commerciali” dichiara la Sindaca.

“E’ un voler riaccendere una luce speciale sul nostro centro storico, un punto di partenza

per vivacizzare e rivitalizzare il centro murattiano di Campobasso, ponendolo al centro su

tutti i fronti: turistici, culturali, enogastronomici ed artistici”, commenta l’Assessore al

Commercio Giose Trivisonno”.

Prende poi la parola l’Assessora alla Cultura Adele Fraracci: “E’ sul centro storico che

bisogna puntare per la valorizzazione della cultura identitaria tanto a cuore ai

campobassani che passa attraverso la consapevolezza della nostra storia, delle nostre

tradizioni, dei nostri spazi anche con riferimento al rispetto delle altre culture. Questo è

l’obiettivo che intendiamo centrare attraverso “Sabato al Borgo”, conclude la Fraracci.

Giovanna Viola, Presidente della Commissione Cultura espone nel dettaglio l’iniziativa:

“seguendo il filo conduttore dell’evento “Musica, Arte, Tradizioni e Sapori”, la serata sarà

allietata da eventi musicali a cura del Liceo Musicale Galanti e del Conservatorio Perosi e

con giovani artisti campobassani che renderanno omaggio a Fred Bongusto, ci saranno

mostre iconografiche, sarà possibile visitare il Museo Sannitico ed, infine, tre guide

turistiche ci racconteranno la storia del centro storico del nostro capoluogo attraverso

percorsi dedicati con possibilità di visitare anche la Campobasso sotterranea grazie al

contributo del dr. Roberto Colella. Le Associazioni ci faranno rivivere anche le tradizioni di

Campobasso grazie al contributo della Polifonica Monforte e dell’Associazione Crociati e

Trinitari ed infine i ristoratori ci allieteranno i palati con la degustazione di piatti tipici”. Per

le visite guidate e la degustazione è necessario prenotarsi recandosi presso l’Info Point

turistico del Comune di Campobasso aperto dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 12.00 e

dalle 16.30 alle 19.00, precisa Viola”.

L’Amministrazione comunale, nel ringraziare tutti gli enti, le associazioni, le scuole, il

Conservatorio, i ristoratori e i commercianti del centro storico che hanno fatto rete per la

buona riuscita dell’evento, invita tutti i campobassani, corregionali e turisti a partecipare.