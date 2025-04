“Campobasso occupata. Razzie e requisizioni tedesche e alleate 1943-1944”, presentazione del volume a Campobasso

Un periodo difficile e drammatico, segnato profondamente da paure e privazioni, rivive nelle pagine del

volume “Campobasso occupata. Razzie e requisizioni tedesche e alleate 1943-1944”.

La pubblicazione è frutto di una rigorosa ricerca storica, condotta per anni dagli storici Fabrizio Nocera e

Antonio Salvatore dell’Osservatorio Culturale Enzo Nocera, sulla documentazione presente presso l’Archivio

di Stato di Campobasso e testimonia la ricostruzione capillare, famiglia per famiglia, delle razzie compiute

dai tedeschi e delle requisizioni effettuate dagli alleati durante il 2° conflitto mondiale.

Attraverso storie personali e familiari, il libro restituisce dignità e voce alle vittime di un’epoca segnata da

sofferenze e ingiustizie, mostrando il volto autentico di una città che seppe resistere e reagire di fronte alle

difficoltà della guerra e dell’occupazione.

La presentazione, organizzata per martedì 29 aprile 2025, alle ore 18.00, presso l’Auditorium Giovannitti

dell’ex GIL di Campobasso, offrirà alla comunità un’occasione speciale per riflettere insieme su un capitolo

tanto doloroso quanto importante della sua storia.

La memoria storica diventa ponte indispensabile tra passato e futuro. L’appuntamento è dunque rivolto

non solo a studiosi e appassionati di storia, ma a tutti i campobassani, per sensibilizzare le diverse

generazioni all’importanza della conoscenza e del ricordo, a ottant’anni dalla Liberazione dall’oppressione

nazifascista. Un’occasione unica per coloro che vogliano scoprire pagine ad oggi inedite della storia del

capoluogo e magari di quella della propria famiglia.

Presenterà l’incontro la giornalista Cristina Niro. L’eminente storico Costantino Di Sante dialogherà con gli

autori evidenziando gli aspetti peculiari della ricerca.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza