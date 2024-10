Giuseppe Testa al centro di uno speciale di Aci Sport. Intervista a tuttotondo per il driver figlio d’arte tra passato, presente e futuro

Un secondo posto finale nella classifica del Trofeo Italiano Rally pesantemente condizionato dalla

squalifica patita nel ‘Rally di Bassano’ in un 2024 comunque di assoluto valore con successi al

Rally del Lazio, quest’estate in Sardegna e al Rally di Piancavallo in Friuli e piazzamenti sul podio

in ogni appuntamento che l’ha visto al via.

Per Giuseppe Testa il 2024 è stato un anno di ulteriore sostanza e le qualità del driver cercese figlio

d’arte non sono passate inosservate alla stessa Aci Sport (la federazione di settore), che gli ha

voluto dedicare un’intervista speciale, a tutto tondo, sul proprio canale YouTube

(https://youtu.be/wEGRix5v1TM).

Nei dieci minuti di colloquio Testa si è intrattenuto su Cercemaggiore, sul Molise, sulla sua carriera

e sul suo rapporto con papà Mario, peraltro anche proprio ricognitore di fiducia. Il tutto con grande

attenzione sia al passato prossimo che al futuro che verrà.