Manifestazione “Un fiore al partigiano”, 11° Memoorial Nino Angarano e Paolo Morettini

Torniamo quest’anno a proporre, in occasione del 25 aprile, la

manifestazione “Un fiore al partigiano” in ricordo dei partigiani molisani

combattenti e di tutti i caduti per la libertà.

Apporremo fiori alle targhe che li ricordano, ai “Martiri molisani per la

libertà”, a Mario Brusa Romagnoli, Cipriano Facchinetti, Andrea Barbato,

Giovanni Porfirio e Mary Neiman, Giovanni Tucci che rappresenta i

militari internati rifiutando il fascismo, il Prefetto Giovanni Palatucci e il

Capitano dei Carabinieri Massimo Tosti, funzionari dello Stato che

seppero scegliere la parte giusta salvando vite con grande coraggio.

Renderemo omaggio a Nino Angarano e Paolo Morettini che seppero

testimoniare negli anni della dimenticanza.

Saremo in piazza all’appuntamento unitario al Monumento ai Caduti con

il Comune di Campobasso.

Ci saremo perché il 25 aprile è e deve essere simbolo della libertà,

patrimonio ideale e morale di tutti gli italiani.

Ci saremo per difendere la Costituzione repubblicana, traduzione

giuridica dei principi di libertà e giustizia che animarano la resistenza

antifascista, perché origine e spirito, è contenuto di ogni suo articolo,

antitesi della concezione che della società e del diritto aveva il fascismo.

Ci saremo perché sentiamo il dovere civile di ricordare chi ha dato la vita

per la nostra liberazione consentendo al Paese di rinascere dalla tragedia

della dittatura. Ci saremo per Il dovere di ricordare gli antifascisti uccisi,

incarcerati, deportati, i soldati italiani internati, l’orrore dello sterminio

degli ebrei e quello di Lgbtq , Rom, Sinti e delle persone con disabilltà

mentali . Orrori perpetrati da mano nazista con l’attiva complicità dei

fascisti italiani.

Terremo alta la vigilanza respingendo qualunque forma di razzismo ,

antisemitismo, apologia di regimi assolutistici, illiberali e criminali, orrori

che riteniamo conseguenti alla peggiore storia europea e che invece

rispuntano.

Quest’anno proponiamo alla vostra riflessione un tema di assoluta

attualità nel dibattito politico, civile,culturale, morale del nostro Paese,

“Resistenza e patria” con il fondo di Andrea Ricciardi per la rivista “Lettera

ai compagni “ della FIAP. Allegato a questo comunicato.



FIAP Filippo POLEGGI

F.I.A.P. – FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI PARTIGIANE

F.I.A.P. è la Federazione Italiana Associazioni Partigiane. Ad essa aderiscono

associazioni e circoli che si richiamano ai valori e ai principi che essa difende.

La F.I.A.P. venne fondata nel 1949 con l’obiettivo di valorizzare il contributo

originale portato alla lotta di Liberazione dal socialismo liberale di Giustizia e

Libertà, dal Partito d’Azione, dalle brigate socialiste “Matteotti”,

dall’antifascismo liberal-radicale, dagli anarchici, dagli indipendenti.

Ferruccio Parri ne fu primo presidente e principale animatore; seguirono alla

presidenza Francesco Albertini, Enzo Enriques Agnoletti, Aldo Aniasi e Francesco Berti.

Dal giugno 2021 è Presidente Nazionale Luca Aniasi.