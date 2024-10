Rocciamorgia, gli eventi del 2 e 3 novembre 2024 a Montemitro, Sant’Angelo Limosano e Pietracupa

Fotografia, poesia, musica, convivialità, confronti e promozione del paesaggio al centro dell’ultimo

fine settimana della VIII edizione del festival che dà valore al territorio

Il festival Rocciamorgia – il Molise di Mezzo tra Arti e Cultura termina il viaggio della VIII

edizione il 2 e 3 novembre con diverse iniziative che si snodano tra Montemitro, Sant’Angelo

Limosano e Pietracupa.

Al centro degli incontri ancora la multidisciplinarietà con momenti di confronto, convivialità,

promozione del paesaggio e ancora musica, fotografia e poesia.

Il primo appuntamento del fine settimana è il 2 novembre alle ore 10:00 presso il bar Makarska 11

per l’iniziativa “Fotografia e poesia. Azioni di fotografi e poeti nel paese” che si svolge nel centro

storico di Montemitro. Alle ore 13:00 nella incantevole cornice della Fattoria sociale Il Giardino dei

Ciliegi un momento di convivialità con un pranzo sociale a cura della struttura e poi a seguire, alle

16:30 l’incontro “Agricoltura e innovazione sociale” con l’esperienza di Futuridea e che vede la

partecipazione di Carmine Nardone e le musiche di Eduarda Iscaro.

Il giorno successivo il festival si sposta tra Sant’Angelo Limosano e Pietracupa con una passeggiata

che a partire dalle ore 10:00 attraversa i due paesi. L’iniziativa, in collaborazione con Cammina,

Molise!, è caratterizzata da performance artistiche. Si continua alle ore 13:00 in località Madonna

delle Stelle, in territorio di Sant’Angelo Limosano con un pranzo comunitario a cura delle Pro Loco

e delle associazioni locali. Nel pomeriggio, alle ore 16:00 incontro dei sindaci e delle associazioni

con il direttore del Gal Molise Verso il 2000, Adolfo Colagiovanni. La musica conclude la VIII

edizione del festival Rocciamorgia. Alle ore 17:00 sempre in località Madonna delle Stelle, in

territorio di Sant’Angelo Limosano, il concerto di chiusura Tupa Ruja con Martina Lupi, Fabio

Gagliardi e Mattia Lotini.