Manovra Meloni: stangata per gli Enti Locali, servizi pubblici fondamentali a rischio

L’Amministrazione comunale di Campobasso esprime profonda preoccupazione

La Legge di bilancio del governo Meloni rappresenta una stangata da oltre 4 miliardi di

euro per gli enti locali, scaricando i costi sui cittadini. Come amministrazione comunale di

Campobasso, esprimiamo profonda preoccupazione per gli effetti devastanti che questa

manovra avrà sui servizi essenziali, in una regione già fortemente penalizzata.

I tagli previsti sono estremamente pesanti: un taglio di 570 milioni per il 2025, di cui 140

milioni a carico di Comuni, Province e Città Metropolitane. Il governo nazionale toglie

risorse fondamentali al Mezzogiorno ed alle comunità locali.

A tutto questo si aggiunge il blocco del turnover al 75% delle assunzioni, che si tradurrà in

un pesante indebolimento delle pubbliche amministrazioni sul fronte dell’efficienza e

dell’innovazione. Il che significa cristallizzare gli squilibri distributivi tra amministrazioni,

penalizzando i territori più in difficoltà e i cittadini più deboli. Tra le misure più gravi, vi è il

taglio del fondo per le piccole opere comunali, la riduzione dei contributi per investimenti in

rigenerazione urbana e progettazione, e il ridimensionamento del “Programma innovativo

nazionale per la qualità dell’abitare”. A partire dal 2029, il fondo per investimenti a favore

dei comuni subirà una drastica riduzione di 2,1 miliardi di euro all’anno, fino al 2034.

La città di Campobasso e tutto il Molise sono particolarmente colpiti da queste misure. Già

carenti di servizi essenziali come sanità e trasporti, questa rappresenta l’ennesima

stangata.

La situazione è oggettivamente drammatica.

Come amministrazione comunale di Campobasso, denunciamo con forza le scelte

sbagliate del governo nazionale. Non possiamo accettare che i tagli agli enti locali mettano

in ginocchio i servizi essenziali offerti ai cittadini, come la manutenzione delle

infrastrutture, i servizi sociali, i trasporti e l’assistenza ai più fragili.

È comprensibile che ci siano particolari preoccupazioni sull’impatto che questo

provvedimento avrà sulle fasce più vulnerabili dei cittadini e per la loro qualità della vita. La

manovra riduce l’accesso a cure mediche, all’assistenza domiciliare e ad altri servizi

essenziali.

Ma non solo. I tagli rappresentano un fortissimo rischio di maggiore isolamento del nostro

Molise.

È nostro dovere quindi continuare a far sentire la nostra voce e a lottare per una gestione

equa e sostenibile delle risorse, che tenga conto delle reali esigenze dei territori e delle

comunità.