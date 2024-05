Incontri d’Autore: presentazione del libro “Il secolo di Pio XII”, del prof. Matteo Luigi Napolitano

Prenderà il via oggi, lunedì 6 maggio, alle 16:30 il ciclo “Incontri d’Autore” promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale del Molise per valorizzare arte, musica e letteratura e che coinvolgerà importanti autori con una partecipazione diretta delle scuole del territorio e della società civile. Nel primo appuntamento, in programma nella Sala Conferenze “F. Calandrella” dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise a Campobasso (via Garibaldi n. 25 – piano terra), sarà presentato il volume “Il secolo di Pio XII”, del Prof. Matteo Luigi Napolitano.

Alla presentazione interverranno, in qualità di relatori, il Prof. Giovanni Cerchia (Ordinario di Storia Contemporanea, Università degli Studi del Molise) e il Prof. Giuseppe Pardini (Ordinario di Storia Contemporanea, Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”). A moderare l’incontro sarà la giornalista e Presidente del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso, Prof.ssa Rita D’Addona. Durante la presentazione ci saranno interpretazioni musicali con l’esecuzione di brani al pianoforte e clarinetto.

“Incontri d’Autore” è una iniziativa culturale intesa come opportunità di apprendimento unica per i nostri studenti di incontrare e dialogare con autori, poeti, artisti e figure di spicco del mondo culturale regionale e nazionale, offrendo loro un’esperienza formativa coinvolgente e stimolante. “Una iniziativa volta a nutrire la curiosità e l’apertura mentale delle nostre studentesse e dei nostri studenti – sottolinea la Direttrice dell’Ufficio Scolastico del Molise, Maria Chimisso – incoraggiandoli a esplorare nuove forme di espressione artistica, a sviluppare il proprio pensiero critico e a scoprire nuovi orizzonti culturali”.