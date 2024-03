Il 27 marzo a Campochiaro l’evento conclusivo della II edizione del Molise Contamination Lab

Cinque team, tre mesi di formazione con autorevoli docenti ed eventi, che hanno visto venti tra studenti, studentesse ed aspiranti imprenditori ed imprenditrici prendere parte allo Startup Program durante il quale hanno allenato la mente alla contaminazione e appreso come sviluppare un’idea imprenditoriale innovativa.

Questo, in sintesi, il percorso che caratterizzato la seconda Edizione del Molise Contamination Lab che si concluderà mercoledì 27 marzo 2024 con l’evento finale intitolato “The Final Pitch: Le idee diventano imprese, costruisci il tuo futuro!”.

Il Molise Contamination Lab è il primo hub di imprenditorialità ed innovazione del Molise finanziato dalla Regione Molise, attuato da Sviluppo Italia Molise S.p.a. in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise.

Per quel giorno è in programma un evento particolarmente importante per organizzatori e partecipanti durante il quale Università, istituzioni, rappresentanti di imprese locali e amministratori sono invitati ad assistere alla presentazione delle idee imprenditoriali dei cinque team, valutate da una giuria di esperti.

Ma l’iniziativa non si limiterà alla semplice assegnazione di premi: i riconoscimenti speciali assegnati ai migliori progetti segneranno l’inizio di un nuovo capitolo, in quanto offriranno ai partecipanti un supporto concreto allo sviluppo futuro delle idee imprenditoriali.

Nello specifico, il team che totalizzerà il punteggio più alto riceverà un premio del valore di 3.000 euro in consulenze finalizzate alla costituzione della start up progettata, come previsto dal bando.

“Questa, specificano dall’organizzazione, sarà un’occasione non solo per celebrare il talento emergente, ma anche per alimentare la crescita e l’innovazione nell’ecosistema imprenditoriale del Molise.”

Appuntamento presso i locali di Sviluppo Italia Molise a Campochiaro a partire dalle ore 16:00.

Per maggiori informazioni inviare un’e- mail a: [email protected]

Il link per la prenotazione è: https://bit.ly/43g97lf