Museo Macte/The Falcon of Karachi – Elisa Caldana dialoga con Veronica Pecile

L’artista Elisa Caldana racconterà del progetto e mostrerà alcuni momenti della realizzazione del film The Falcon of Karachi (Il falco di Karachi), in conversazione con la ricercatrice Veronica Pecile. L’ingresso è libero.

Il falco di Laggar è una specie endemica di Pakistan, India e Myanmar, che sta lentamente scomparendo in natura.



L’opera di Elisa Caldana, presentata durante questo incontro a Termoli, entrerà a far parte della collezione permanente del MACTE grazie alla vittoria del finanziamento Italian Council 12 (2023) della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Elisa Caldana (1986, Venezia) vive a L’Aia, Paesi Bassi.

Caldana ha studiato alla Städelschule di Francoforte e alla Jan van Eyck Academie di Maastricht, dopo aver ha conseguito la laurea in Arti visive presso l’Università IUAV di Venezia. Caldana lavora principalmente con la scultura, i film e la scrittura.

Veronica Pecile è ricercatrice all’Istituto Svizzero di Roma e all’Università di Lucerna. Utilizzando un approccio interdisciplinare (teoria del diritto, storia del diritto e teoria critica) studia le trasformazioni della proprietà come forma giuridica del rapporto tra le persone e le cose nel pensiero occidentale moderno.