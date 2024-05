Campobasso/Tutti gli appuntamenti del cartellone del Festival dei Misteri

Di seguito riportiamo tutti gli appuntamenti inseriti dal Comune di Campobasso nel cartellone del “Festival dei Misteri” legato al Corpus Domini:

Mercoledì 22 Maggio

-17.00 #BiblioLetture NpL Incontri di lettura per famiglie con bambini tra 0 e 6 anni a cura di Nati per Leggere Molise Sala “Zarrilli”, BliblioMediaTeca Comunale

-17.30 I mercoledì della prevenzione 17.30 La nutrizione clinica in oncologia a cura dell’Associazione La Rete ODV BiblioMediaTeca Comunale

Giovedì 23 Maggio

18.30 Rassegna “Ti racconto un libro” 2024 – “Il cliente di riguardo” – incontro con Giampaolo Simi a cura dell’Unione Lettori Italiani Campobasso Convitto Nazionale “Mario Pagano”

Venerdì 24 Maggio

-18.00 Sulle note della Petrone Concerto di primavera – Concerto conclusivo dell’orchestra scolastica Auditorium I.C. Petrone

-18.30 Rievocazione storica della Pace tra Crociati e Trinitari Campobasso: una città di Pace (momento di riflessione e preghiera) a cura dell’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane Chiesa di San Leonardo

-19.00 Cantiere francescano: giovani ed ecologia integrale – Street band e apertura degli EcoPoint

-21.30 Artisti di strada- Corso Vittorio Emanuele II

Sabato 25 Maggio

-Cantiere francescano: giovani ed ecologia integrale 09.30 apertura degli EcoPoint

-15.30 Laboratori Corso Vittorio Emanuele II

-11.30 Festival delle erbe a cura dell’Associazione il Nostro Quartiere San Giovanni – incontri e laboratori tematici

-16.30 Silent Book Club BiblioMediaTeca Comunale

-18.00 Rievocazione storica della Pace tra Crociati e Trinitari a cura dell’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane 18.00 Corteo storico Strade del centro

-19.00 Torneo del Fiore, suggestione dell’antica disfida equestre Corso Vittorio Emanuele II

-19.30 Musica in città – Rassegna organistica – VI edizione “Concerto di Maarten Wilmink” a cura dell’Associazione Amici della Musica “W. De Angelis” Chiesa di Sant’Antonio di Padova

-21.00 Cantiere francescano: giovani ed ecologia integrale – Le coordinate dell’equilibro – Matteo Faustini in concerto Teatro Savoia

Domenica 26 Maggio

– 09.00 CAMPOBAZAR Mercatino dell’usato, dello scambio e del baratto Mercato coperto di via Monforte

-Rievocazione storica della Pace tra Crociati e Trinitari a cura dell’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane 10.00 Il Bando: Strade del centro 20.00 La Pace: Largo San Leonardo (lo spettacolo verrà ripetuto 4 volte con cadenza oraria)

-10.00 Festa di Primavera a cura dell’Associazione il Nostro Quartiere San Giovanni Parco De Filippo

-11.30 Panchina dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a cura di UNICEF Molise Parco De Filippo

-11.30 Festival delle erbe a cura dell’Associazione il Nostro Quartiere San Giovanni – incontri e laboratori tematici.

-20.30 concerto “R.Fanzo e D.Tanno duo” Parco De Filippo

-11.30 Cantiere francescano: giovani ed ecologia integrale -Santa Messa Chiesa di Sant’Antonio di Padova

-19.00 Festività in onore di Maria SS. Incoronata del Monte Santa messa con Benedizione dei bambini e delle famiglie sotto il manto della Madonna

Lunedì 27 Maggio

-18,00 Mostra fotografica “Canada Town 1943-1944” (fino al 02/06) a cura dell’Associazione “Centro per la Fotografia Campobasso “Vivian Maier in collaborazione con Canadatown.it e l’Osservatorio Culturale “Enzo Nocera” Circolo Sannitico (Orari 10.00 – 13.00 / 16.30 – 20.00)

Mercoledì 29 Maggio

-Tradizionale Teatro di Burattini del Maestro Adriano Ferraiolo Piazza Vittorio Emanuele II

-09.00 Convegno “Nuova normativa europea in materia vitivinicola” a cura dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino Sala “E.Fermi”, Unimol

-18.30 Rassegna “Ti racconto un libro” 2024 “Da una stella all’altra: il viaggio della fotografia” incontro con Laura Venezia e Nicola Mastronardi a cura dell’Unione Lettori Italiani Campobasso Convitto Nazionale “Mario Pagano”

Giovedì 30 Maggio

-15.30 17.30 L’Arte della Ceramica… in festa a cura dell’Istituto Comprensivo “Colozza” di Campobasso Atrio della Casa della Scuola

-17.00 Misterylandia – Area pit-stop per bambini e famiglie (fino al 02/06) con giochi, sorprese e golosità in collaborazione con i commercianti di via Roma Via Roma

-17.30 Ildiavolodeimisteri – Evento di promozione turistica

-18.00 Photo Box Santantunaro, …una foto con diavolo e (fino al 02/06) tunzella non te la vuoi fare? a cura di ARES Piazza della Vittoria, 8-9

-18.00 Processione del Corpus Domini Liturgia eucaristica in Cattedrale a seguire la Processione per le strade del centro

-20.30 La Città dei Misteri: tra borghi e tradizioni (fino al 02/06) appuntamento di promozione e marketing territoriale e mostra mercato dei prodotti tipici molisani Corso Vittorio Emanuele II (fino al 02/06)

-Tradizionale fiera del Corpus Domini Area fieristica ex stadio Romagnoli (fino al 02/06) -Mercatino di Corpus Domini a cura di AS.E.C. Confesercenti di Campobasso Corso Vittorio Emanuele II (fino al 02/06)

-Misteri e creatività: mostra mercato degli hobbisti molisani a cura dell’Associazione Molise Creativo Piazza Vittorio Emanuele II

-21.30 Concerto: Rino Gaetano Band Area spettacoli di Piazza della Vittoria

Venerdì 31 Maggio

-16.00 Festività in onore di Maria SS. Incoronata del Monte Messa Solenne a seguire Processione per le vie della città con la tradizionale infiorata e fuochi pirotecnici

-18.00 Via Ferrari in Fest – Corpus Domini Edition (fino al 02/06) Esibizione di DJ e Band accompagnata da percorsi enogastronomici Via Ferrari Tunzella fest

-18.00 Proiezione di documentari a cura dell’associazione “Cinemarelativo” a cura delle botteghe di Piazzetta Palombo Piazzetta Palombo Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova

-20.00 “Concerto in sol maggiore” di D. Cimarosa; “Gloria” di A. Vivaldi Orchestra e Coro del Conservatorio di musica “L. Perosi” di Campobasso Chiesa di Sant’Antonio di Padova

-21.30 Dj set: Dj Uncino, Dj MeRu e il vocalist Shark Emcee Area spettacoli di Piazza della Vittoria

Sabato 01 Giugno

9.00 – finali 15.00 II Trofeo “Prof. Angelo Pistilli” Gran Premio Corpus Domini a cura dell’ADS Bocciofila Monforte Campobasso e FIB Molise Bocciofila Monforte – Villa De Capoa

16.00 – 20.00 Tunzella fest Mercatino di vinili e di vintage a seguire Dj-set a cura delle botteghe di Piazzetta Palombo

-17.30 Il diavolodeimisteri – Evento di promozione turistica “La forgia pe li Misteri”, i Misteri raccontati tra le vie del borgo antico a cura del Narratografo a cura di ARES Piazza della Vittoria

16.00 – 18.00 XXII Concorso fotografico “I Misteri” a cura dell’Associazione Culturale Fotografica “Sei Torri – T. Brasiliano” Iscrizioni presso il portico di Palazzo San Giorgio

19.00 Spettacolo “Omaggio a Di Zinno” a cura dell’Associazione MoliseRadici Area spettacoli di Piazza della Vittoria

-21.00 Concerto: Boomdabash Area eventi Selvapiana

Domenica 02 Giugno – Corpus Domini

-09.30 – 13.30 Annullo filatelico speciale in occasione della Sagra dei Misteri a cura dell’Associazione Culturale Filatelica Molisana ODV Porticato di Palazzo San Giorgio

– 10.00 – 12.00 XXII Concorso fotografico “I Misteri” a cura dell’Associazione Culturale Fotografica “Sei Torri – T. Brasiliano” Iscrizioni presso il portico di Palazzo San Giorgio

-10.00 SFILATA DEI MISTERI Con il patrocinio del Ministero del Turismo a cura dell’Associazione Misteri e Tradizioni – ore 13.00 Benedizione dei Misteri in Piazza Vittorio Emanuele II

-17.30 “La forgia pe li Misteri”, i Misteri raccontati tra le vie del borgo antico a cura del Narratografo a cura di ARES Piazza della Vittoria

21.00 Concerto: Subsonica – “La Bolla Tour” Area eventi Selvapiana

21.30 Concerto: Enzo Avitabile con i Bottari & Black Tarantella Area spettacoli di Piazza della Vittoria

24.00 Spettacolo pirotecnico dalla Collina Monforte

Lunedì 03 giugno

-Mostra fotografica “Il valore di sé e degli altri, una strada (fino al 07/06) verso l’educazione interculturale” a cura del Progetto SAI Stesso cielo e dell’Associazione C.F. Sei Torri Atrio di Palazzo San Giorgio

Venerdì 07 giugno

-Mostra fotografica “STARDUST” (fino al 16/06) a cura di Mino Pasqualone Circolo Sannitico ( Orari: 10:30/13:00 e 17:00/21:00)

-19.30 Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova Concerto “In canto verso il giubileo” del Coro Polifonico femminile “Samnium Concentus” Chiesa di Sant’Antonio di Padova

Sabato 08 giugno

-Mercatino della creatività a cura di Molise Creativo Piazzale di San Giovannello

Lunedì 10 giugno

-19.30 Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova Concerto “Don Nicola Vitone Memorial” del Coro Polifonico “Jubilate” Chiesa di Sant’Antonio di Padova

Martedì 11 Giugno

-19.30 Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova Saggio-concerto per organo e voce Chiesa di Sant’Antonio di Padova

Mercoledì 12 giugno

-Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova 17.30 – 20.30 Musica della “Bassa Musica” di Molfetta per le strade del quartiere

-18.00 Celebrazione Eucaristica. A seguire Benedizione dei bambini e festa sul sagrato della chiesa animata dalla Ludoteca Magicabula

-21.00 “Note sotto le stelle” dell’Orchestra sinfonica del Molise Chiesa di Sant’Antonio di Padova

Giovedì 13 Giugno

Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova 09.00 – 12.00 Musica della “Bassa Musica” di Molfetta per le strade del quartiere. Matinée Musicale nei pressi della Parrocchia della Grande Orchestra di fiati “G. Ligonzo” Città di Conversano.

-18.00 Solenne Celebrazione Eucaristica. A seguire Processione per le strade del quartiere.

-21.00 Esibizione della Grande Orchestra di fiati “G. Ligonzo” Città di Conversano

-22.00 Spettacolo pirotecnico da via De Pretis. Chiesa di Sant’Antonio di Padova

Venerdì 14 giugno

-Raduno annuale di motociclette Moto Guzzi a cura dell’Associazione Squadra V7 Piazza Pepe (fino al 24/10)

-Mostra “La Pace non è anch’essa un’emergenza?” di William Congdon e l’American Field Service in Molise 1943-1946 a cura del Ministero della Cultura Museo Sannitico (Aperto Mar/Dom dalle 08.15 – 19.00)

-18,30 Rassegna “Ti racconto un libro” 2024 – LIBRINTAVOLA: “Tomato Day – il rituale della conserva di pomodoro” incontro con Lia Giancristofaro a cura dell’Unione Lettori Italiani Campobasso Ristorante da Concetta

-20.30 Saggio spettacolo “Non è tutto oro” a cura dell’Associazione ACT Dopolavoro Ferroviario

Sabato 15 Giugno

-20.30 Saggio spettacolo “Non è tutto oro” a cura dell’Associazione ACT Dopolavoro Ferroviario

Domenica 16 Giugno

10.00 Saggio spettacolo classe bambini “L’ultimo vestito dell’Imperatore” cura dell’Associazione ACT Dopolavoro Ferroviario

11.00 classe ragazzi “La principessa degli indovinelli” cura dell’Associazione ACT Dopolavoro Ferroviario

18.00 classe adolescenti “Rudens” a cura dell’Associazione ACT Dopolavoro Ferroviario

Mercoledì 19 Giugno

-18.30 Rassegna “Ti racconto un libro” 2024 – “Il fuoco che ti porti dentro” – incontro con Antonio Franchini a cura dell’Unione Lettori Italiani Campobasso Convitto Nazionale “Mario Pagano”

Giovedì 20 Giugno

-20.00 Festività di San Giovanni Battista – Concerto Gospel di Mary Paolantonio & The Lowfield Gospel Choir Chiesa di San Giovanni Battista

Venerdì 21 Giugno

-10.00 Giornata Mondiale dello Yoga a cura dell’Associazione Namasté! Villa Musenga

Sabato 22 Giugno

-16.30 Al passo coi testi 2. Passeggiata letteraria a cura dell’Associazione ACT Partenza da Piazzetta Palombo

-21.00 Festività di San Giovanni Battista Spettacolo musicale e Dj set Largo Convento San Giovanni

Domenica 23 Giugno

21.00 Festività di San Giovanni Battista Concerto di Roby Santini e Dj set Largo Convento San Giovanni

Lunedì 24 Giugno

(-fino al 29/06) Esposizione fotografica XXII concorso fotografico “Corpus Domini” a cura dell’Associazione C.F. Sei Torri – T.Brasiliano Atrio Palazzo San Giorgio

– Festività di San Giovanni Battista 18.00 Solenne Concelebrazione Eucaristica 19.00 Processione per le vie del quartiere

-21.00 Concerto MAGIA 90 le migliori canzoni degli anni 90 Chiesa di San Giovanni dei Gelsi

Giovedì 27 giugno

-(fino al 30/06) Final Four Scudetto dei Campionati di Serie A maschile, femminile e Juniores a cura della Federazione Italiana Bocce Bocciodromo comunale di via Insorti d’Ungheria

– 18,30 Rassegna “Ti racconto un libro” 2024 “Tutto su di noi” – incontro con Romana Petri a cura dell’Unione Lettori Italiani Campobasso Convitto Nazionale “Mario Pagano”

Venerdì 28 giugno

(fino al 30/06) Malatesta Urban Camp a cura dell’Associazione Malatesta Area ex Romagnoli (curva sud)

Sabato 29 Giugno

-17.00 Convegno “Don Nicola Lanese, un Cappellano della Julia nella tragedia dell’ARMIR in Russia – 1942/1943” a cura dell’Associazione Nazionale Alpini Campobasso BiblioMediaTeca Comunale

-20.30 Saggio spettacolo classe adulti “Donne al Parlamento” a cura dell’Associazione ACT Dopolavoro Ferroviario

Domenica 30 Giugno

-10.30 18° Raduno nazionale Club 500 Campobasso a cura dell’Associazione Club 500 Campobasso Corso Vittorio Emanuele II

-18.00 Saggio spettacolo classe adulti “Donne al Parlamento” a cura dell’Associazione ACT Dopolavoro Ferroviario