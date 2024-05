Campobasso, elezioni/ Marialuisa Forte: “per una città giusta, ecologista e inclusiva”

“Campobasso accogliente, sostenibile e giusta. Vogliamo aumentare la coesione sociale, perché la qualità della vita, la pacifica convivenza e la legalità sono figlie, innanzitutto, della condivisione e del benessere sociale. Microcredito, patti sociali e rigenerazione degli spazi urbani sono punti valoriali del nostro programma, punti di forza della nostra proposta per una città che sarà più inclusiva e verde con politiche sociali e ambientali”.

La candidata sindaca della coalizione progressista Marialuisa Forte ha dialogato con le cittadine e i cittadini, in un confronto organizzato dai candidati di Alleanza Verdi e Sinistra Vincenzo Boncristiano e Chiara Cancellario per illustrare le proposte programmatiche su tre temi cardine del programma: sociale, ambiente e lotta alla disuguaglianza. Temi a cui Boncristiano e Cancellario tengono particolarmente e su cui hanno focalizzato l’attenzione per ribadire l’importanza dell’inclusione, della tutela dell’ambiente e del contrasto alla marginalità sociale. Boncristiano e Cancellario ritengono che questi temi siano strettamente interconnessi tra loro, soprattutto a livello urbano. Le città si ritrovano infatti ad affrontare sfide urgenti, come il degrado ambientale e i cambiamenti climatici, il calo demografico, le migrazioni e le disuguaglianze sociali, e le soluzioni a cui sono chiamate devono essere innovative, a lungo termine e tese a coinvolgere i cittadini in tutte le fasi della definizione delle politiche.

“Crediamo che Campobasso abbia bisogno di infrastrutture – hanno dichiarato i due candidati – ma quelle a cui pensiamo sono infrastrutture sociali necessarie per costruire una città inclusiva e giusta. Nessuno deve essere lasciato indietro, nella consapevolezza che un’amministrazione che si sforzi di garantire condizioni di vita dignitose per tutti i cittadini, non può che rendere la città più vivibile e più salutare per tutti”.