Sull’approvazione del Piano Operativo Sanitario 2023-2025, il commento del deputato Elisabetta Lancellotta

Sono particolarmente soddisfatta di quanto approvato dalla struttura commissariale, in quanto sono state rispettate le linee guida che ci eravamo prefissati con il Ministro della Salute, la Regione Molise e gli stessi Commissari durante tutte le interlocuzioni avute

Con un lavoro incessante siamo riusciti, ancora una volta, a mantenere gli impegni presi.

Non soltanto abbiamo difeso il servizio di Emodinamica dell’Ospedale ‘Veneziale’ di Isernia, ma siamo riusciti addirittura a potenziarla, garantendo una operatività sette giorni su sette, h24. È stato premiato il lavoro di squadra, che ci ha consentito di raggiungere un importante obiettivo, affinché il ‘Veneziale’ potesse conservare il servizio di medicina tempo-dipendente, a beneficio di tutta la Città di Isernia, della provincia di Isernia e non solo!

