Le Mainarde pronte a ospitare circa 100 camperisti

Continua l’incessante organizzazione territoriale di azioni volte alla fruizione turistica della regione Molise. Grazie alla sottoscrizione di accordi programmatici con le più importanti Federazioni Italiane del turismo itinerante, dopo l’invasione di camperisti dello scorso mese di febbraio, anche marzo vedrà il Molise ospitare oltre 50 camper per un totale di oltre 100 camperisti. Dopo il basso Molise e il Molise centrale, tocca al Molise Pentro, farsi carico di incuriosire e stupire per bellezza e ospitalità. Scapoli e Fornelli le due località che verranno prese d’assalto a partire dal pomeriggio di venerdì 15 marzo. I camperisti, provenienti soprattutto dall’Italia centrale, guidati da Giovanni Paolone del club “Giò Camper”, potranno sostare nelle aree dedicate messe a disposizione dalle due amministrazioni comunali. Fornelli aprirà le porte del suo bel borgo, grazie alla collaborazione attiva tra l’amministrazione Comunale guidata da Giovanni Tedeschi, che si è mostrato subito entusiasta abbattendo qualche difficoltà d’alloggiamento a causa degli innumerevoli cantieri atti al decoro del bel borgo delle Mainarde, Me.Mo. Cantieri Culturali, Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, ente sottoscrittore degli accordi alla presenza dell’Assessore Regionale al Turismo Salvatore Micone in quel di Rimini in occasione del Salone del Camper edizione 2023, mentre Scapoli garantirà emozioni sia identitarie che culinarie. La zampogna sarà il motivo principale del percorso disegnato per l’occasione che conclamerà l’ospitalità con la cena del sabato a cura della Proloco locale guidata dal presidente Maurizio Pitisci a base di ravioloni scapolesi. L’amministrazione nel porsi disponibile, grazie all’interessamento di Stefano Izzi, dedito al rispetto dell’accoglienza nell’offrirsi al saluto dell’intera cittadinanza, ha conclamato il rapporto sinergico tra le varie anime animatrici del borgo molisano favorendo l’efficacia della ormai consolidata rete cittadina. Una lezione da parte dello zampognista Franco Izzi, fornirà agli ospiti le giuste nozioni sullo strumento della zampogna. Non mancherà la visita al museo della stessa che oggi viene annoverato tra i musei più importanti e tecnologici della tradizione mondiale. Tre giorni all’insegna della scoperta delle Mainarde e della loro incredibile bellezza, faranno da apripista alla primavera che consentirà una sostanziale ripresa delle attività turistiche e enogastronomiche dell’intera area. Tante saranno le tappe battute nel corso dell’anno. A maggio un raduno che vedrà coinvolti i vertici delle tre più importanti federazioni che concorrerà alla conoscenza di gran parte del Molise. Si partirà da Capracotta per attraversare l’Alto Molise, far tappa nei due capoluoghi di provincia Isernia e Campobasso per arrivare a Termoli. Carovilli, Pescolanciano, Pietrabbondante, Agnone, Castelpetroso, Bojano, San Giuliano del Sannio, Sepino, le altre località prescelte. Presto sarà emanato il calendario dell’intero anno 2024 che vedrà interessato l’intero Molise. Il coordinatore del progetto, Maurizio Varriano, nell’esprimere la giusta soddisfazione, pone speranza in un giusto ponte tra enti per un turismo sostenibile, omogeneo, corroborativo e sistemico.