Campobasso, elezioni/ Domani Marialuisa Forte presenta il programma elettorale della coalizione progressista

La candidata Sindaca Marialuisa Forte, espressione della coalizione progressista costituita da PD, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra, Socialisti, Movimento per l’equità territoriale, domani 23 maggio 2024, alle ore 11.00, , in via Pietrunto, n.17, presso la sede elettorale, terrà una conferenza stampa per presentare, insieme alla coalizione, il programma elettorale, aperto al contributo di associazioni, ordini professionali, cittadini e di quanti altri vogliano arricchirlo con osservazioni.