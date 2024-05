La campagna elettorale è oramai nel momento ‘clou’ e le manifetsazioni pubbliche dei partiti si succedono a ritmo serrato.

Questa sera alle ore 19, il candidato sindaco per le comunali di Campobasso, Pino Ruta, incontrerà la popolazione in Piazza Vittorio Emanuele per il comizio d’apertura.

Ruta, lo ricordiamo, è sostenuto dalle liste di Costruire Democrazia, Confederazione Civica per Campobasso e Unica Terra Molise.