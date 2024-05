Amministrative 2024/Il coordinamento: i candidati sindaci della valle del Volturno dicano la loro sul progetto “Pizzone II”

La realizzazione della nuova mega centrale Enel denominata “Pizzone II”, il cui progetto sarà presentato ufficialmente solo nel prossimo mese di agosto, è un affare che riguarda tutti i comuni dell’area Volturno; pertanto, è assolutamente necessario che i candidati in corsa alla carica di sindaco nei comuni interessati dalle consultazioni elettorali per le amministrative, esprimano la loro opinione in merito a quanto sta accadendo e preoccupando la popolazione.

Il coordinamento “NO PIZZONE II” ha molte volte sottolineato l’impatto che la realizzazione di questa nuova centrale avrà su tutta l’area e su tutti i comuni afferenti. La “Spada di Damocle” che questo impianto rappresenta sul futuro dei territori non può in nessun modo essere taciuto o ignorato da coloro i quali si accingono ad intraprendere il cammino della campagna elettorale. L’avvenire dei nostri piccoli centri è fortemente legato alla capacità di sopravvivenza degli stessi, questo vuol dire che i nuovi amministratori non possono sottovalutare l’azzeramento del potenziale turistico occupazionale, le gravi ripercussioni sull’ecosistema e sulla biodiversità, lo stravolgimento sui territori, fiumi, valli e montagne.

Insomma, come coordinamento riteniamo necessario e quanto mai urgente, conoscere le opinioni di coloro i quali mirano allo scranno più alto nei nostri comuni. Siamo certi, che nei loro programmi, gli aspiranti amministratori abbiano messo nella giusta prospettiva le tematiche legate alla tutela del territorio, al turismo a basso impatto ambientale e anche alla sostenibilità energetica, tutti aspetti che i nuovi amministratori devono impegnarsi a rispettare.