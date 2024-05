Settima Edizione della Creative Art Performances all’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Isernia

Il 22 Maggio dalle ore 9:00 alle 13:20 gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Isernia saranno protagonisti della Giornata dell’Arte e della Creatività. Negli spazi esterni adiacenti l’Istituto si svolgerà la Settima Edizione della Creative Art Performances che quest’anno avrà come tema “La Pace nel Mondo”. Come afferma il Dirigente Scolastico Prof. Bruno Caccioppoli, “saranno attivati dei laboratori sperimentali curati da artisti esterni e da docenti interni alla scuola. I ragazzi potranno mettere in campo tutte le competenze acquisite nel corso del triennio e al contempo vivere una giornata scolastica diversa che sarà anche una festa di saluto prima di approdare alle Scuole Secondarie di Secondo Grado”.

Un laboratorio per la “manualità creativa” sarà affidato all’architetto-scultore Roberto Franchitti, mentre Nino Barone, pittore e architetto, nonché ex docente, attiverà un laboratorio di “Assemblage Polimaterico”. I ragazzi avranno, inoltre, la possibilità di apprendere i primi rudimenti di “Scultura” con il Prof. Ettore Marinelli mentre, la Casa Editrice Di Castro in collaborazione con Marco Ferrante proporrà la realizzazione di un “libro d’artista”. Nel laboratorio del Prof. Mario Soldato si realizzeranno dei “mascheroni proto-cubisti” con materiali di recupero. Le Officine Cromatiche di Isernia, presenti sin dalla prima edizione capitanati dal Presidente Massimo Palmieri, con il laboratorio di fotografia non solo trasmetteranno le tecniche basi dello strumento ma testimonieranno anche l’evento stesso. La pittrice Serenella Gregorio proporrà agli alunni un laboratorio di “pittura materica” e anche quest’anno, come in tutte le altre edizioni, la Creative Art Performance si avvarrà della preziosa collaborazione di due artisti di conclamata esperienza: Stefano Cirillo acquerellista e illustratore e del pittore Vincenzo Amicone.