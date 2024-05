Museo Macte/ 25 maggio: Memorie sonore, laboratorio di VacuaMoenia a Termoli

VacuaMoenia invita i partecipanti a raccontare un luogo della città di Termoli a partire dalle sue coordinate sonore in un esercizio di condivisione mirato alla creazione di una mappa fatta di suoni e immagini legate al territorio, facendo emergere storie individuali e collettive. La mappa consentirà la creazione di un itinerario per una passeggiata sonora, fatta di diverse tappe da attraversare fisicamente e collettivamente dai partecipanti, in attenzione e silenzio, sotto la guida di VacuaMoenia.



Il laboratorio Memorie sonore prevede la partecipazione attiva dei partecipanti nella condivisione dei loro ricordi legati a determinati suoni. Ciascuna persona potrà infatti raccontare un luogo di Termoli in cui il suono è stato o è ancora determinante nella loro vita. La ricostruzione di questi paesaggi sonori sarà protagonista della prima fase di racconto nelle sale del museo MACTE e andrà a creare un archivio di storie. In un secondo momento, i partecipanti potranno progettare una mappa di Termoli in cui inserire i luoghi dei loro racconti costruendo un itinerario da percorrere poi insieme a piedi nell’ultima fase del laboratorio, soffermandosi in ascolto dei suoni raccontati.

VacuaMoenia è un duo artistico formato da Pietro Bonanno e Fabio R. Lattuca (dal 2013 a Palermo) il cui progetto di ricerca si muove tra l’ecologia acustica, la storia del paesaggio e il valore degli archivi.

Questa è l’ultima attivazione della mostra Ersilia. Praticare l’altrove a cura di Alice Labor e Ginevra Ludovici, che chiuderà il 1 giugno. link

Per non perdere questa opportunità riservata a 15 persone iscriviti ora su: info@fondazionemacte.com o 0875808025

sabato 25 maggio ore 15–19

laboratorio inizia al MACTE

VacuaMoenia: Memorie sonore

Costo:€5

è necessaria la prenotazione